نجل ترمب يعلن وفاة والده و"بقرة مبروكة" في مصر

تناولت حلقة الخميس 21 سبتمبر/أيلول من برنامج شبكات تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اختراق حساب نجل الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب والبقرة التي يتبرك بها أهل قرية مصرية.

تناولت حلقة الخميس 21 سبتمبر/أيلول من برنامج شبكات تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اختراق حساب نجل الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب والبقرة التي يتبرك بها أهل قرية مصرية، إلى جانب استقبال أهالي قرية متضررة من زلزال المغرب للمتطوعين بالكسكسي وتحركات الحكومة التركية ضد العنصرية.