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مدة الفيديو 21 minutes 56 seconds
21:56
شبكات
شبكات (2023/5/17)
أثار حادث سير جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول موكب أفراح إلى فاجعة بفعل حادث سير مرعب. وتابع برنامج “شبكات” (2023/5/17) تعليقات الأردنيين على هذه الحادثة المروعة.
17/5/2023