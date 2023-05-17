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شبكات شبكات (2023/5/17)

أثار حادث سير جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول موكب أفراح إلى فاجعة بفعل حادث سير مرعب. وتابع برنامج “شبكات” (2023/5/17) تعليقات الأردنيين على هذه الحادثة المروعة.