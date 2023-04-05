شبكات شبكات (2023/4/5)

أثارت قضية سيدة في محافظة القليوبية بمصر موجة غضب عارمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توجهت إلى مستشفى حكومي لتضع مولودها فرفض استقبالها لأسباب مادية إلى أن وضعته ميتا أمام باب المستشفى.