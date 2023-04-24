شبكات شبكات – هل هرب عمر البشير من سجن كوبر؟

تعرض سجن كوبر لهجمات عدة خلال الأيام الماضية، وتسبب آخر هجوم في مقتل 5 سجناء وفرار عدد كبير من النزلاء. وتابع برنامج “شبكات” (2023/4/24) تعليقات السودانيين على هروب نزلاء سجن كوبر.