شبكات شبكات – ما قصة الطفل الذي قتلته رصاصة طائشة في السودان؟

أثار فيديو طفل أصيب برصاصة طائشة خلال الاقتتال الدائر في الخرطوم موجة غضب عارمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع برنامج شبكات (2023/4/23) تعليقات المغردين بشأن هذه القضية.