شبكات شبكات (2023/4/12)

ضجت مواقع التواصل بالغضب بعد إعلان محافظة الجيزة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الطحينة من مواد مجهولة، كما تم ضبط لحوم حمير تباع في الجزائر. وتابع برنامج “شبكات” (2023/4/12) أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل