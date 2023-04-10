شبكات شبكات (2023/4/9)

تابع برنامج “شبكات” -في حلقة (2023/4/9)- قصة الشاب السعودي الذي يبيع الغبار، إذ طُرحت أسئلة عديدة من ضمنها: هل للغبار استخدام؟ هل له قيمة سوقية؟ هل له استخدام؟ وما الذي يدفع الإنسان لشراء كيلو غبار؟