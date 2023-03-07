من برنامج: شبكات شبكات 2023/3/7

رصدت حلقة 2023/3/7 من برنامج “شبكات” أبرز المواضيع التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: البصل على البطاقة الذكية في سوريا.تحذير فرنسي من برتقال تونسي.