من برنامج: شبكات

شبكات 2023/3/6

 رصد شبكات في حلقته بتاريخ 2023/3/6 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: -آخر إهانة لماكرون  -مراقبة السياح في مصر  -صلاح هداف ليفربول التاريخي  -تعرض فتيات في الرياض لعنف
6/3/2023