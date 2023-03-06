من برنامج: شبكات شبكات 2023/3/6

رصد شبكات في حلقته بتاريخ 2023/3/6 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: -آخر إهانة لماكرون -مراقبة السياح في مصر -صلاح هداف ليفربول التاريخي -تعرض فتيات في الرياض لعنف