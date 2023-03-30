من برنامج: شبكات

شبكات (2023/3/30)

تابع برنامج “شبكات” (2023/3/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي انتخاب حمزة يوسف ليكون أول رئيس وزراء مسلم في دولة أوروبية وتعليقات والدته.
30/3/2023