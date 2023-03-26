من برنامج: شبكات شبكات (2023/3/26)

تابع برنامج “شبكات” (2023/3/26) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الطفل اليمني أدهم، والذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل أحد المشرفين، ما تسبب في إدخاله إلى المستشفى وأثار غضب اليمنيين.