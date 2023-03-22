من برنامج: شبكات شبكات (2023/3/22)

أصبحت “المتقسطة” -بالعامية المصرية- حديث رواد مواقع التواصل، وتابع برنامج “شبكات” (2023/3/22) بعض تعليقات المغردين، حيث قدمت إحدى الشركات عرضا لشراء الكنافة بالتقسيط.