من برنامج: شبكات شبكات (2023/3/14)

تناولت حلقة “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: الباركود وعمرة المصريين، خط الفقر في الأردن، ترشح مغني راب تونسي للرئاسة، غرائب حفل الأوسكار.