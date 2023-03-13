من برنامج: شبكات شبكات (2023/3/13)

تناولت حلقة “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: إفلاس بنك يرعب العالم، مزاح ثقيل بين أصدقاء سعوديين، أرباح “تيك توكر” تونسية، غوتيريش يمدح الإسلام ويستشهد بالقرآن.