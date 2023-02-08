من برنامج: شبكات شبكات (2023/2/8)

تابع برنامج “شبكات” (2023/2/8) تفاعل المغردين مع أخبار تهديدات تسونامي ، حيث طمأنت هيئة الزلازل والكوارث التركية المواطنين وتراجعت عن إنذارها باحتمالية وقوع “تسونامي” بعد ساعات من دراسة الوضع.