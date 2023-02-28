من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/28

رصد برنامج شبكات بتاريخ 2023/2/28 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وكان من بينها تفاعل المغردين العرب والمكسيكيين مع تغريدة للرئيس المكسيكي لصورة يقول إنها لـ جني.