من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/27

رصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ 2023/2/27 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها بائع التيراميسو التونسي، وسجن خاص لعصابات السلفادور، وهاينز تعثر على رجل الكاتشاب.