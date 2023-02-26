من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/26

رصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ 2023/2/26 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تفسير العلماء وتفاعل المغردين مع ظهور حفرة عميقة في مدينة قونيا بعيد الزلزال،