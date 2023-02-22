من برنامج: شبكات شبكات (2023/2/22)

تناولت حلقة (2023/2/22) من برنامج “شبكات” الظرف الطارئ الذي وقعت فيه سيدة مغربية في قرية بإقليم ورزازات، حيث تفاجأت بمخاض الولادة فيما المنطقة تشهد عاصفة ثلجية غير مسبوقة.