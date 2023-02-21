من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/21

رصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/2/21) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها تفاعل النشطاء مع الزلزالين الجديدين اللذين ضربا تركيا، وكذلك تفاعل اليمنيين مع إعفاء شيخ قبيلة