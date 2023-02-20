من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/20

رصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/2/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تفاعل المغردين مع سرقة فريق إنقاذ إسرائيلي للفافات تاريخية من مدينة أنطاكية،