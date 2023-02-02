من برنامج: شبكات شبكات (2023/2/2)

تابع برنامج “شبكات” (2023/2/2) الجدل الذي أثارته الممثلة الفرنسية من أصول جزائرية زهرة حميتي -المشهورة باسم “حورية العيون الخضراء”- بين الجالية المغاربية بتصريحاتها التي انتقدت فيها الأدوار النمطية.