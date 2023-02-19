من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/19

سلط برنامج شبكات الضوء على أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في العالم والمنطقة العربية، وكان من بينها تفاعل النشطاء مع نظرية المؤامرة في زلزال كهرمان مرعش الذي خلف آلاف القتلى.