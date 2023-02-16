من برنامج: شبكات شبكات (2023/2/16)

تابع برنامج “شبكات” (2023/2/16) تفاصيل قصة الشاب المصري رامز حسام الذي احترف رياضة الملاكمة منذ صغره، ولكنه تلقى ضربة قاضية أثناء بطولة الجمهورية، وإثر إصابته البليغة توفي داخل غرفة الإنعاش.