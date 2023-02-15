من برنامج: شبكات شبكات (2023/2/15)

تابع برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2023/2/15)- تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على ما رأوه من مقاطع فيديو تعرض إنقاذ بعض العالقين تحت الأنقاض، حيث يعد عامل الوقت مهما للغاية في عملية إنقاذ الضحايا.