من برنامج: شبكات

شبكات (2023/2/14)

تابع برنامج “شبكات” (2023/2/14) احتفاء المغردين العرب والأتراك بالتصرف الشجاع للممرضة التركية شيماء ألاكوش التي تصرفت بكل شجاعة وقوة لحظة وقوع الزلزال في مستشفى بمدينة غازي عنتاب.
14/2/2023