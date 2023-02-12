من برنامج: شبكات شبكات 2023/2/12

رصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ 2023/2/12 تفاعل النشطاء في العالم العربي مع مصير المساعدات التي يفترض أن تصل لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، وسط اتهامات بسرقتها ونهبها من مسؤولين أو قطاع طرق، كما