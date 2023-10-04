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شبكات- بلاغ بوجود "بق الفراش" على متن سفينة فرنسية متجهة إلى المغرب
تناولت حلقة الأربعاء (4/10/2023) من برنامج شبكات المواضيع التالية: بصق متطرفين يهود على مسيحيين في القدس. مباراة فريقي الهلال السعودي ونساجي الإيراني. تسريبات السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري.
تناولت حلقة الأربعاء (4/10/2023) من برنامج شبكات المواضيع التالية:
بصق متطرفين يهود على مسيحيين في القدس.
مباراة فريقي الهلال السعودي ونساجي الإيراني.
تسريبات السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري.
هل وصل بق الفراش من فرنسا إلى المغرب؟
تقديم: أحمد فاخوري
4/10/2023-|آخر تحديث: 4/10/202308:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)