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شبكات

شبكات- بلاغ بوجود "بق الفراش" على متن سفينة فرنسية متجهة إلى المغرب

تناولت حلقة الأربعاء (4/10/2023) من برنامج شبكات المواضيع التالية: بصق متطرفين يهود على مسيحيين في القدس. مباراة فريقي الهلال السعودي ونساجي الإيراني. تسريبات السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري.

تناولت حلقة الأربعاء (4/10/2023) من برنامج شبكات المواضيع التالية:

بصق متطرفين يهود على مسيحيين في القدس.

مباراة فريقي الهلال السعودي ونساجي الإيراني.

تسريبات السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري.

هل وصل بق الفراش من فرنسا إلى المغرب؟

تقديم: أحمد فاخوري

4/10/2023-|آخر تحديث: 4/10/202308:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)