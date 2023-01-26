مدة الفيديو 20 minutes 25 seconds 20:25

من برنامج: شبكات شبكات (2023/1/26)

تابع برنامج “شبكات” (2023/1/26) قصة صورة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي لأستاذة جامعية سابقة تدعى فلة بورسالي أثارت غضب الجزائريين؛ والسبب أن هذه السيدة توفيت في شارع بمدينة عنابة من شدة البرد.