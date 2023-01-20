من برنامج: شبكات

شبكات (2023/1/19)

تابعت حلقة (2023/1/19) من برنامج “شبكات” قصة طالب يمني أثار إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي لكونه تمكن من صناعة سيارة خاصة به عن طريق تجميع القطع وتركيبها بمجهوده الشخصي.
20/1/2023