مدة الفيديو 21 minutes 15 seconds 21:15

من برنامج: شبكات شبكات (2023/1/19)

تابعت حلقة (2023/1/19) من برنامج “شبكات” قصة طالب يمني أثار إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي لكونه تمكن من صناعة سيارة خاصة به عن طريق تجميع القطع وتركيبها بمجهوده الشخصي.