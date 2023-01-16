مدة الفيديو 20 minutes 42 seconds 20:42

من برنامج: شبكات شبكات (2023/1/16)

تابع برنامج “شبكات” (2023/1/16) حادثة اعتداء على معلمة أثارت غضب رواد منصات التواصل في الجزائر، إذ طعن طفل في الصف الرابع الابتدائي معلمة اللغة العربية في ظهرها بساحة المدرسة، وهرب بعد ذلك.