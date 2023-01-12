مدة الفيديو 20 minutes 12 seconds 20:12

من برنامج: شبكات شبكات (2023/1/12)

تابع برنامج “شبكات” (2023/1/12) قصة خصومات طيران الخليج إلى تل أبيب التي جاءت بعد أن حقق منتخب البحرين فوزا مهما على منتخب قطر بهدفين مقابل واحد في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج.