حيلة الكعكة الذكية للعمل في شركة "نايكي".. ماذا فعلت الفتاة كارلي لتحقق حلمها؟

هل تظن أن موظف الموارد البشرية سيمسك سيرتك الذاتية ويضع فنجان قهوة ويشعل سيجارة ويقرؤها 5 مرات كي يتعرف على مهاراتك ثم يقرر اختيارك لشغل الوظيفة المعلن عنها؟

تابع برنامج "شبكات" (2022/9/29) آلاف السير الذاتية والمتقدمين للوظيفة، الذين يظنون دائما أنهم الأحق بها، ولكن نسبة نجاحك في الحصول على الوظيفة تتراوح بين 2% و4% في أحسن الأحوال.

بعبارة أخرى، يجب أن ترسل بين 30 و50 سيرة ذاتية أو استمارة كي تحصل على وظيفة واحدة، ومهمتك تكمن في أن تثير انتباه موظف الموارد البشرية ليكمل قراءتها ويدعوك لمقابلة.

ومن ضمن الأفكار المميزة لإثارة انتباه الموارد البشرية تلك الفكرة التي استخدمتها الفتاة الأميركية العشرينية كارلي، التي تخرجت من كلية التجارة قسم التسويق وعملت في مجال التسويق وكانت ترغب بالعمل في شركة نايكي العملاقة.

وبما أن طموحها كبير، ولأن نايكي لا توظف أيا كان خاصة في قسم التسويق الإبداعي، أرادت الفتاة لفت الانتباه للحصول على مقابلة، رغم أنه ليس لديها واسطة ولا معارف، إلى أن علمت أن مركز نايكي يقيم احتفالاً كبيرا بمناسبة يوم "جاست دو إت".

وحضّرت لهم كعكة كبيرة بنكهة الفانيلا، وطبعت عليها سيرتها الذاتية، وكان لون الكعكة أبيض، وطبعت سيرتها باللون الأسود كي تكون واضحة، وأرسلت الكعكة إلى الحفلة عن طريق شركة توصيل.

ومن ضمن التغريدات على طريقة هذه الفتاة في تقديم نفسها، قال الناشط طارق "مبدعة، ذكية، برافو عليها… بس عنا ارشي بتمشي مع الأسف… الله المستعان".

وكتب الناشط أحمد "عادي جدا.. مثل ما موظف بعمل تسويق لشركة معينة هي قررت تعمل تسويق لنفسها بطريقة كرييتيف، فعل شيء لنفسك أفضل من فعل لا شيء".

أما جاك الحوراني فأعجب بطريقتها، وكتب "الحاجة أم الاختراع.. يا سيدي لو كنت أنا مدير الموارد البشرية كنت أعطيتها الوظيفة وتجوزتها كمان".

في حين كان لداليا رأي آخر، وقالت "فكرة لطيفة لا بأس بها، بس مو لازم تكون أكثر جدية شوي؟".

أما عن نهاية القصة السعيدة وما إذا كانت كارلي حصلت على الوظيفة أو المقابلة، فالإجابة هي "لا"، لأن المحتفلين أكلوا قطع الكعكة ولم ينتبه أحد لا إلى كارلا ولا إلى السيرة الذاتية.