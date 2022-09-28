طوطو يفتخر بتعاطيه الحشيش والآباء يخشون على أبنائهم التقليد.. ما القصة؟

يتساءل البعض لماذا يرتدي مغنو الراب الجينز ونظارات شمسية في الليل ويحركون أيديهم، لكنهم ثورة في عالم الموسيقى والفن، إذ تمردوا على كل ما هو تقليدي بالكلمات واللحن والإيقاع وأسلوب الحياة أيضا.

وتابع برنامج "شبكات" (2022/9/28) أحد مشاهيرهم وهو المغربي إل غراندي طوطو، وهو شاب عشريني مثير للجدل ليس بأغنياته فقط، بل بسبب مقاطع ينشرها متباهيا بوشومه أو بتدخين الحشيش.

ويعرض طوطو سلوكياته هذه دائما في فيدوهاته، وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة الثقافة سأله صحفيون بشأن ظهوره المتكرر وهو يدخن الحشيش، وكانت إجابته قبل أن يصعد المسرح للغناء "نعم أدخن الحشيش وماذا بعد؟".

والمغني طوطو له اسم حقيقي هو طه فحصي، واحتل ألبومه "كاميليون" (الحرباء) المرتبة السادسة عالميا من بين الأكثر استماعا على سبوتيفاي، وهو إنجاز غير مسبوق لأي مغن عربي.

كما دخل إلى قائمة فوربس لنجوم الموسيقى في العالم العربي، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع على إنستغرام، ويفترض أنه قدوة للشباب ويؤثر عليهم، فهل تشجعهم تصرفاته على تقليده؟

وقد ضجت المنصات المغربية بتعليقات كثيرة بخصوص طوطو والحشيش، إذ كتب الناشط ياسر: "كذب عليكم؟ اللي بغا الحشيش را كايلقاه.. وعااااادي…، مابغيتيش ولدك يكمي غا تربيه (إذا لم ترد أن يدخن ابنك الحشيش فقم بتربيته)… را نتا لي والدو ماشي طوطو (أنت والده وليس طوطو)".

وردت المغردة نهى "لا مكذبش… الحشيش موجود ولكن باش تدوي عليه كأنه عادي تخلي واحد لي متبعك يجربو حيت هضرتي عليه بهاد الطريقة (لكن أن تتحدث عنه كأنه عادي فأنت تدفع متابعك لتجربته حيث تكلمت عنه بهذه الطريقة).. طوطو مولدوش… ولكن كيتحمل جزءا من المسؤولية في إنتاج جيل مفلس".

وغرد الناشط عمر الرجاوي "وصلنا إلى مستوى نبرر فيه لشخص شربه الحشيش، هل يعقل أن نسمح لأولادنا بمتابعة هذا "الفنان"!؟".

وكتبت جويل "يدخن الحشيش أو يدخن اليورانيوم المخصب شو دخل العالم".

أما فاطمة الزهراء فقالت "الحشيش غير قانوني وعليه عقوبة سجنية، وهذا التصرف غير مقبول علنا وفي ندوة صحفية، والمفروض جاي من وزارة الثقافة وانتهى الموضوع من دون مزايدات".

القانون المغربي

يذكر أن عقوبة الاستعمال أو الاستهلاك للمواد المخدرة في المغرب هي الحبس من شهرين إلى سنة، والغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبهدف جلب استثمارات عالمية من شركات متخصصة في استعمالات القنب الهندي المشروعة، شهد تقنين زراعة القنب الهندي المعروف لدى المغاربة بالكيف (الحشيش) تطورات في مايو/أيار 2021، حيث صادق مجلس النواب المغربي على مشروع يقنن استخدام "القنب الهندي" في الأغراض الطبية والصناعية في 3 أقاليم فقط، كما أصدرت الحكومة المغربية في يونيو/حزيران الماضي 6 قرارات جديدة بهذا الشأن.