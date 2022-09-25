قيء ودموع وأياد تتخدر.. ما قصة الشيبس الحار الذي قد يودي بك إلى المستشفى؟

تابعت أول حلقة في برنامج “شبكات” (2022/9/25) قصة التحديات التي تنتشر على منصات التواصل، حيث يخنق أنـاس أنفسهم حتى الإغماء، واثنان يركلان شخصاً أثناء قفزه لكسر جمجمته وأكل قطعة من الشيبس الحار.

وسلطت الحلقة الضوء على تحدي الشيبس الذي قد يودي بمجربيه إلى المستشفى، ويقوم هذا التحدي على مبدأ من يأكلها ويتحمل لأطول فترة ممكنة من دون شرب ماء أو حليب، إلى أن يستسلم طرف ويفوز آخر.

وخلال تجربتهم لهذا التحدي، هناك من تدمع عيناه ويتقيأ، وهناك من تخدرت يداه وهناك من أودت به التجربة إلى المستشفى، حيث قدم الفيديو قصة الفتاة التي نقلت إلى المستشفى، وكاد الفيديو يودي بحياتها، بالمقابل فقد حصل الفيديو على 11 مليون مشاهدة وأكثر من 700 ألف إعجاب.

وفي التحليل العلمي لهذا التحدي، يذكر أن حرارة الفلفل تأتي على درجات تسمى سكوفيل مثل المتر والكيلو، على اسم مخترعها الأميركي ويلبر سكوفيل، وهناك درجات الفليفلة العادية الحمراء والخضراء لذيذة في الطعام والسلطة تفتح الشهية مع سندويشة الفلافل، وأخرى غير حارة صفر سكوفيل.

أما درجة التاباسكو تكون عادة في الصلصات إذا تذوقها الإنسان تحرق لسانه وقد تدمع عيناه، حيث تصل إلى 40 ألف سكوفيل في نبات التاباسكو الخام، أما فلفل العقرب فهو يلسع وتصل حرارته إلى أكثر من مليون سكوفيل. وبعده مباشرة الكارولينا، وهو أقسى حر تحمله الإنسان في موسوعة غينيس، أكثر من مليونين سكوفيل.

أما الأقسى من الكارولينا فهو "نفس التنين"، وتبلغ درجة حرارته أكثر من 4 ملايين سكوفيل. هذه الشيبس أو التورتيلا موضوع التحدي هو مزيج الكارولينا وفلفل العقرب أي أنه الأشد حرا في سجل غينيس.

ومن ضمن التعليقات على هذا التحدي، قال الناشط سام "معقول شو عم يعملو بحالن؟ انا باكل شيبس باربكيو بحسو حار".

أما المغردة مها "قررت ابتدئ تحدي ضرب رأس بالمطرقة لكل شخص يقوم بتصرف غبي … يالله شو رح اخبط رؤوس رح ابتدي بالتيكتوكرز اللي مخربين عقول الناس".

من جهتها، علقت الناشطة كارلا قائلة "عندي اقتراح ممكن الشباب على تيكتوك يعملوه يبلشو تحدي الذهاب الى مثلث برمودا و نشوف مين رح يرجع بلكي بيختفوا يا زلمة".

أما الناشط محمد كريم كتب "المبالغة عواقبها خطيرة ع وين رايحين بهاي التحديات لوين بدن يوصلو بهاي الchallenges ? ع المقابر ؟؟ عند تجربة هذا التحدي بأكل الشيبس الحار قد تصاب بالاقياء والاسهال والقرحة وتشنج الأمعاء والإغماء، هذا إذا نسينا تهيج البواسير".