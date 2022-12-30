مدة الفيديو 20 minutes 01 seconds 20:01

من برنامج: شبكات شبكات (2022/12/29)

تابع برنامج “شبكات” (2022/12/29) قضية المعتقل الفلسطيني زكرياء الزبيدي التي أثارت تفاعلا لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بتضحيته في سبيل وطنه، فما قصته؟