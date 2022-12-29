مدة الفيديو 22 minutes 16 seconds 22:16

من برنامج: شبكات شبكات (2022/12/28)

تابع برنامج شبكات (2022/12/28) موجة الغضب التي أثارها مقطع مرئي لدى رواد مواقع التواصل في جنوب أفريقيا، إذ يُظهر المقطع مجموعة رجال بيض يعتدون على مراهقين سود في يوم عيد الميلاد.