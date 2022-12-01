مدة الفيديو 20 minutes 28 seconds 20:28

من برنامج: شبكات شبكات (2022/12/1)

تابع برنامج شبكات (2022/12/1) حوار الحاجة جرادات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي سيدة من الشيشان لديها أبناء وأحفاد يحاربون ضمن صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا.