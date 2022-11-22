مدة الفيديو 14 minutes 11 seconds 14:11

من برنامج: شبكات شبكات (2022/11/22)

تابعت حلقة (2022/11/22) من برنامج “شبكات” تفاعل رواد منصات التواصل مع ظهور اللاعبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للترويج لماركة جلديات فرنسية شهيرة جدا هي “لوي فيتون”.