مدة الفيديو 21 minutes 37 seconds 21:37

من برنامج: شبكات شبكات (2022/11/17)

تابع برنامج شبكات (2022/11/17) القصة المثيرة لعبد الرقيب اليافعي الذي جاء لحضور مونديال قطر، حيث انتشر فيديو لليافعي، حيث كان مراسل إحدى القنوات المحلية يسأله عن معلوماته بكأس العالم.