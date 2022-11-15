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شبكات (2022/11/15)
سلطت حلقة (2022/11/15) الضوء على وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في زيارة هناك لمناقشة بعض الأعمال الفنية.
كما تناولت الحلقة حديث الصحافة الغربية عن صحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وغضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ناديه مانشستر يونايتد. بالإضافة إلى غضب المنصات المصرية من مرور المترو عبر البنايات السكنية.
تقديم: أحمد فاخوري
15/11/2022