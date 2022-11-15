مدة الفيديو 21 minutes 13 seconds 21:13

من برنامج: شبكات شبكات (2022/11/15)

سلطت حلقة (2022/11/15) الضوء على وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في زيارة هناك لمناقشة بعض الأعمال الفنية.

اقرأ المزيد من الملخص