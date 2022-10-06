100 بقرة لـ"عيون" رئيسة وزراء إيطاليا المرتقبة.. مَن الجنرال الذي قدم عرض زواج مغرٍ وأثار الجدل عند العرب؟

يستمر الجنرال الأوغندي موهوزي كانيرو في عمله مستشارا لوالده الرئيس يوري موسيفيني، ومن السهل التعرف على كل شيء عن شخصيته لأنه يكتب كل شيء عن حياته على تويتر.

وقد تابع برنامج "شبكات" (2022/10/6) آخر تغريدات كانيرو التي كادت أن تسبب أزمة دبلوماسية مع الجارة الشرقية كينيا، وقال فيها "لن يستغرق الأمر معي ومع جيشي أكثر من أسبوعين للاستيلاء على نيروبي، بعد أن يستولي جيشنا على نيروبي، أين أعيش؟ ويستلاندز؟ ريفرسايد؟ بعد الاستيلاء على نيروبي، سأصطحب زوجتي في جولة في منطقتنا".

ورغم أن هذه التغريدة قد تكون مجرد مزحة، إلا أن هذه الأمور لا مزاح فيها، خاصة أنه عسكري ومرشح لخلافة والده في رئاسة الجمهورية، وهو ما دفع الرئيس موسيفيني للاعتذار من "الأخوة والأخوات في كينيا" عن تغريدات ولده قائد القوات الخاصة السابق الذي تمت ترقيته ثم عزله من منصبه.

وقال لهم في بيان "سامحونا على هذه التغريدات.. لماذا رقيته إذن؟ لأن هذا جانب واحد سلبي من شخصيته، لكنه قائد عسكري شغوف ولديه جوانب ايجابية أخرى".

طلب زواج

ورغم التغريدة التي قال فيها كانيرو إنه سيتجول مع زوجته في كينيا -ما يعني أنه يحمل مشاعر عاطفية لزوجته- إلا أنه طلب في اليوم ذاته الزواج من رئيسة الوزراء الإيطالية المرتقبة جورجيا ميلوني، والتي قال إنه سيمنحها 100 بقرة من فصيلة نكور المميزة كمهر إذا قبلت العرض، وقال إنه سيعين السفير الإيطالي في أوغندا وسيطا في الزواج، وسيوليه مهمة التفاوض مع العروس.

ويذكر أن أبقار نكور أو أنكولي معروفة في أفريقيا بقرونها الطويلة، والتي ترمز للقوة والجمال، وتهدى للعروس تعبيرا عن الروابط الودية.

ورغم أن هذه التغريدة هي الأخرى قد تكون مجرد مزحة، لكن قصة طلب يد جورجيا ميلوني أعجبت المغردين العرب وأثارت الجدل لديهم، حيث قال الناشط محمد "شوي يهدد كينيا شوي يطلب زواج شوي ينتقد البرلمان الأوروبي، ماخذ تويتر منصة للترفيه والتسلية مع هامش التسبب في أزمات دبلوماسية".

وكتب المغرد إسلام طه "بقر بقرون كمان لا مكلف يا اخونا جورجيا ميلوني وضعته على الوضع الصامت لا رد ولا تعليق".

وكتب الناشط عمرو الأبرق "مزحة مزحة والله مزحة، حس الفكاهة عند الناس صار ضعيف يعني أكيد الرجل على تويتر بيمزح مع متابعيه وأصلا متزوج وكل يومين ناشر تغريدة عن زوجته".

أما المغرد عبد الله فعلق قائلا "عرض زواج مغرٍ، لكنه غير لائق من مسؤول عسكري هذه تصريحات ممكن تعمل مشاكل كبيرة بين البلدين".