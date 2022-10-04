قديروف يرسل أطفاله للقتال ضد أوكرانيا وإيلون ماسك لديه حل سحري للحرب

ظهر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف كأكثر المتحمسين للحرب الروسية في أوكرانيا، وبات يعرف بجندي الرئيس الروسي فلاديمر بوتين المخلص، أخذ 10 آلاف من جنوده المسلمين إلى أوكرانيا.

وسلطت حلقة (2022/10/4) من برنامج "شبكات" الضوء على الانتقادات لقديروف من أبناء شعبه برمي أولادهم إلى الموت في أوكرانيا. فرد عليهم بفيديو يظهر فيه أبناؤه الثلاثة القصر أحمد وإيلي وآدم، وأعمارهم 14 و15 و16 عاما، أي أنهم ما زلوا أطفالا، وقد ظهروا في تدريبات عسكرية على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

ثم هاجم قديروف من يقول إن أولاد القادة لا يشاركون في الحرب، ورد ببيان جاء فيه "كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ فترة طويلة لتعلم كيفية استخدام مختلف أنواع الأسلحة. لقد حان الوقت لظهورهم في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم، وسيذهبون قريبا إلى خط المواجهة في أصعب المناطق".

وردا على بيان قديروف، قال أبو محمد "طيب ليش ما يروح بنفسه هههه.. أما يبعث أطفال عشان عيون بوتين؟".

في حين ربط ياسر الخضر تصريحات الرئيس الشيشاني بالتراجع الروسي في الأراضي الأوكرانية فغرد "عندما يصرح قديروف فاعلم أن هناك هزائم كبيرة في الميدان إلا أنه هو أقرب إلى الميدان مع رجاله المنتشرين في ساحات القتال".

ويرى أبو طلال أن إرسال أبناء الرئيس الشيشاني سيغير من مجريات المعركة فكتب "إرسال رمضان قديروف أبناءه للقتال هو دعم معنوي إستراتيجي لمعنويات المقاتلين الشيشانيين في أوكرانيا. هذه الخطوة إن تمت وتم تصوير أبنائه في ساحة المعركة سوف يغير من أداء المقاتلين بشكل جذري".

وتساءل أحمد إسلام عما إذا كان الفيديو دعائيا فقط، فغرد "فيديو دعائي تحفيزي للشباب الروس حين ينشر قديروف فيديو لـ 3 من أولاده المراهقين يتدربون على الأسلحة، متى كان أولاد المسؤولين يخدمون على الجبهات؟".

أما حساب إنسان حر فيرى أن الخطوة من أجل عمل دعائي بحت، فكتب "سوف يرسلهم إلى مقر آمن مع فرق تلفزيونية لتصوير أغلى فيلم بروباغاندا قديروف".

حتى لو كان لقديروف 14 ولدا، فإن هؤلاء الثلاثة لا يزالون تحت السن القانونية واستخدام الأطفال في العمليات العسكرية تحت سن الـ15 يعد جريمة حرب حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن روسيا لا تعترف بسلطتها، فإنها وقعت على معاهدة منع تجنيد الأطفال دون سن الـ18.

حل سحري

من جهة أخرى، طرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي يفكر خارج الصندوق، مقترح خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بتغريدة قال فيها "إعادة انتخابات المناطق المضمومة بإشراف الأمم المتحدة. روسيا تغادر إذا كانت هذه إرادة الشعب. والاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783 (حتى خطأ خروتشوف). وتأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم. وتلتزم أوكرانيا بالبقاء على الحياد".

وكعادته استفتى متابعيه بسؤال "هل يجب أن يقرر سكان دونباس والقرم ما إذا كانوا جزءا من روسيا أو أوكرانيا؟" فصوت أكثر من مليوني مستخدم، 58% صوتوا بنعم ونحو 42% صوتوا بلا.

في المقابل، طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سؤالا على متابعيه على تويتر "أي إيلون ماسك تفضلون؟ الذي يدعم أوكرانيا أم الذي يدعم روسيا؟".

وشارك نحو مليوني شخص في الإجابة أيضا. 80% صوتوا لماسك الذي يدعم أوكرانيا، و19% فقط للذي يدعم روسيا.

ورد رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا على إيلون ماسك فكتب "عزيزي إيلون ماسك، عندما يحاول شخص سرقة عجلات سيارتك التسلا فهذا لا يجعله مالكا قانونيا للسيارة أو للعجلات. رغم أنهم يدّعون أن روسيا وتلك الأقاليم صوتت لصالح الاستفتاء. هذا رأيي".

في حين طلب المغرد نعيم من الملياردير الأميركي عدم التدخل في القضايا السياسية فقال "إيلون ماسك. خليك في خيالك مع الروبوت والمريخ، ولا تخبص في السياسة".

بدوره، قدم بول مسارو مقترحا آخر فقال "السلام بين أوكرانيا وروسيا: أوكرانيا تحرر كل أراضيها السيادية. توقف روسيا الاستعمار وتتجرد من السلاح وينزع السلاح النووي منها".

بينما تمنى ليونيد فولكوف من ماسك وضع حلول للقضية الفلسطينية فكتب "أنتظر بشوق قراءة حلولك التي تختصرها في تغريدة واحدة لقضية إسرائيل/ فلسطين. من فضلك".

في المقابل، عبر ماجد فانوس عن تأييده لمقترح ماسك فقال "أؤيد مقترحات إيلون ماسك لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وأعتبرها بداية إيجابية لحلحلة الوضع المتفجر في هذه البقعة من العالم".

والغريب في مقترح إيلون ماسك هو أنه منذ بداية الأزمة قدم دعما كبيرا لأوكرانيا من خلال خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، عندها اعتبرته كييف صديقا لها.. فما الذي تغير؟