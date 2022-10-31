لا "دبلة" الخطوبة ولا عقبى لنا.. لماذا يرتفع الذهب في مصر رغم انخفاض قيمته عالميا؟

تعتقد الأسر العربية أن الذهب مخزن للقيمة فقط لأنه ذهب، لكن هذا الاعتقاد يجانب الصواب أحيانا بعد انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد أن سجلت الأونصة اليوم 1642 دولارا.

وتناولت حلقة (2022/10/31) من برنامج "شبكات" ارتفاع أسعار الذهب في مصر، حيث شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا بمقدار 50 دولارا من 1138 جنيها إلى 1230 جنيهًا للغرام الواحد عيار 21، وتعود أسباب ارتفاع الذهب في مصر لارتباطه بشكل مباشر بقيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

فقد شهد الجنيه المصري انخفاضا مستمرا في قيمته، حيث كان الدولار قبل 6 أيام بـ19 جنيها، وفي اليوم التالي قفز خلال ساعة واحدة إلى 22.5 جنيها، وبدأ منحنى صعود، فوصل في اليوم التالي إلى 22.75، ثم إلى 23 جنيها، ثم إلى 24 جنيها لكل دولار واحد.

ولا يمثل الذهب أي أهمية للمواطن المصري العادي إلا إذا كان يريد الزواج، فعليه أن يهدي خطيبته 30 غرامًا ليقدم لها ما يعرف باسم "شبكة"، وتبلغ قيمتها نحو 36 ألفا و900 جنيه بزيادة 2500 جنيه عن سعر الأسبوع الماضي.

وقد شغل ارتفاع الأسعار كثيرين في مصر، واتهم هيثم الصدفاوي القائمين على أسواق الذهب بعدم الاهتمام بمعاناة الناس، فكتب "اللي ماسك سوق الذهب في مصر راجل ذمته أستك. أسعار الذهب في العالم كله نازله، وعندنا إحنا بترفع. عملنا تعويم والدولار وصل 23، وهو بيحسب سعر الدولار على 26".

في حين نشرت هايا رؤوف حوارا افتراضيا بين شاب وفتاة، فكتبت "هو أنا ممكن لما آجي أتقدم لك، أجبلك شبكة فضة بدل الذهب، ليه هو أنا طالعة الثانية في الأولمبياد".

ويرى أحمد دقدوق أن شراء "دبلتين" (خاتمين أملسين) فضة سيكون كافيا في المستقبل، فغرد "شكلها هتبقى دبلتين فضة وعلبة هوهوز".

وأجرى كرم عزازي حسابا بسيطا لتكلفة "الشبكة" مقارنة بمتوسط الرواتب، فقال "غرام الذهب بـ1300 جنيه، يعني مرتب شهر في الصحة يجيب 2.5 غرام ذهب، يعني علشان تجيب 40 غرام ذهب بس زي أي حد من عامة الناس محتاج ما يقرب من 20 شهر شغل. عندي أوضة بمنافعها تقبلي يا بنت الناس؟".

وتساءلت ميرنا عما سيبيع الرجال في حال العوز بعد الزواج، فقالت "يعني شيلنا معاكم الجهاز من باب التيسير ومش عاجبكم؟ ولما تتزنقوا طيب فالصباحية هتبيعونا إيه بدل الذهب؟ طقم الصيني؟".

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تراجعًا مستمرا منذ 2014 في أعداد عقود الزواج المسجلة باستثناء عام 2019، الذي سجل ارتفاعًا طفيفا، ثم عاد المؤشر للتراجع مرة أخرى. وبالتأكيد هذا لا يتعلق بأسعار الذهب.