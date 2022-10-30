تسببت بها قناة تلفزيونية.. أزمة جديدة تتفجر بين الجزائر والمغرب والجامعة العربية تتدخل

عادة ما تسبق القمم العربية اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية بهدف تنظيم جدول الأعمال، وصياغة البيان الختامي للقمة، ثم يأتي الرؤساء والملوك يوم القمة للافتتاح وإجراء اللقاءات الثنائية.

وقد سلطت حلقة (2022/10/30) من برنامج "شبكات" الضوء على استضافة الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل اجتماع الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجزائر تحضيرا للقمة.

لكن الأجواء قبل القمة لم تبق هادئة كما كان يرجى، حيث بثت إحدى القنوات الجزائرية تقريرا تعريفيا بالدول المشاركة، تظهر فيه خريطة للمغرب لا تضم الصحراء الغربية. وتظهر معلومات بالكتابة على القناة أن المغرب يقع شمالي غربي أفريقيا، يحده شمالا مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط، وجنوبا "الصحراء الغربية"، وشرقا الجزائر، وغربا المحيط الأطلسي.

وفور نشر التقرير، طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بتوضيحات بشأن الخريطة التي اعتمدتها "قناة الجزائر الدولية" بصفتها الشريك الإعلامي للقمة، على حد قوله.

لكن الجامعة العربيية أكدت في بيان لها أنه لا يوجد لها شريك إعلامي، وقالت في تغريدة إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الـ31 التي تُعقد بالجزائر، وتؤكد عدم وجود صلة لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

كما أوضحت الجامعة في بيانها أنها لا تعتمد خريطة رسمية تظهر عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي من دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

وقد تفاعل الناشطون العرب مع هذه الحادثة، حيث طالب الناشط سعد الدليمي الجزائر بتحمل كامل المسؤولية، فكتب "على أعضاء الجامعة العربية تحمل المسؤولية الكاملة في أي تجاوز يقوم به البلد المنظم لهذه القمة".

في جين رأى عبد الحميد جودي أن خارطة الجامعة العربية تصرف ذكي، وقال "تأمل الخريطة هل حددت معالم خريطة المغرب ومن ضمنها الصحراء الغربية وباقي الدول العربية. إنها خريطة مفتوحة الحدود، وهو تصرف ذكي لا يفهم مغزاه إلا اللبيب".

ودعا محمد حمري إلى ترك الأمور الجانبية والتركيز على القمة، فكتب "المفروض (أن) يكون الانتباه على أشده في التعامل مع مثل هذه الأمور. لا نريد إعطاء الفرصة لتمييع هذه القمة والدخول في أمور جانبية".

في المقابل؛ تساءل قادة بن عمار عن الارتباك الحاصل فغرد "إذا كان لمّ الشمل مجرد شعار مثلما يقولون، فلماذا كل هذا القلق؟ وإذا كانت القمة لا حدث مثلما يزعمون، فلماذا كل هذه الضجّة؟ وإذا كانت الجزائر بعيدة أصلا عن كل حساباتكم، فلماذا كل هذا الارتباك؟!".

ويؤكد أبو أحمد أن ما يجمع العرب أكثر مما يفرقهم، فكتب "الأمم تجتمع وتساند بعضها بعضا خاصة في هذه المرحلة الصعبة، والجامعة العربية يجب أن تكون أملاً للشعوب العربية للتضامن ونبذ الفرقة، فنحن أمة واحدة، ديننا واحد ولغتنا واحدة وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا".

وبعد هذه الضحة قامت القناة الجزائرية بنشر اعتذر، وقالت في فيسبوك "قناة الجزائر الدولية تعتذر عن استخدام خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية. قناة الجزائر الدولية تؤكد أن ذلك لا يعدو إلا أن يكون خطأ فنيا من قسم الغرافيكس".