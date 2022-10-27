"البيك" حاضر في كأس العالم.. دجاج يقفل محبوه الشوارع ويسافر إليه خصيصا بالطائرة

تعد “البيك” من الوجبات السريعة الرخيصة المكونة من الدجاج المقلي، الذي تتواجد فروعه في مختلف الأماكن بالسعودية، ولكن الإقبال عليها غريب إذ يقف الزوار في طابور أكثر من ساعتين للحصول عليها.

ورصدت حلقة (2022/10/27) من برنامج "شبكات" المشاهد المتكررة يوميا لانتظار ألوف الناس دورهم للحصول على وجبة دجاج البيك، حتى صارت الوجبة الأساسية للمعتمرين في مكة بعد الطواف والسعي والحلاقة.

وتأسست سلسلة "مطاعم البيك" عام 1947 في مدينة جدة، ولاقت وجبة البيك رواجًا وقبولًا كبيرين بسبب مذاقها المميز، ثم انتقلت هذه السلسلة إلى مدينة مكة.

وكان أهل الرياض يركبون الطائرة إلى جدة "يتغدون عند البيك"، ويأخذون "تيك أوي" في طريق العودة، وعندما افتتح "البيك" فرعه في القصيم أُغلقت الشوارع.

ومع اقتراب كأس العالم 2022، أعلن البيك أخيرا قدومه إلى قطر خلال فترة المونديال، لكن ليس بمطاعم ثابتة، بل بمطاعم متحركة، وأعلن في تويتر تحرك أول مطعمين من أصل 5 مطاعم متحركة، وقال في تغريدته "للمشاركة في خدمة أحبائنا هناك خلال مباريات كرة القدم".

وكان من اللافت الحفاوة البالغة التي استقبل بها الناس ومحبو أكل الدجاج المقلي هذا الإعلان، حيث كتب الناشط ثاني الزراع "اجواء شتويه وكرويه وموندياليه ومطاعم البيك عندنا بقطر وياهلا ومرحبا بكم، ابشروا بالوزن الزايد يا أهل قطر".

أما باسم فرط صوتي فقال "بس ان شاء الله الاسعار تكون مثل السعوديه. اذا بتزيدون زيدوا بس 10% وانا اضمن لكم كميه هايله من الطلبات".

أما حساب باسم ميج فقال "الله ابغي اجربه ولا مره جربته في خاطري دايمااا الحمدلله بتجونا قطر منورين".