هل افتعل قصة ليصبح ترندا أم إنه طرد فعلا؟.. مطعم الكشري ينشر فيديو يفند رواية عامل النظافة

تداول مصريون مقطع فيديو باعتباره مهينا لعامل نظافة اسمه محمد، وكان قد دخل أحد مطاعم الكشري المعروفة في حي الدقي بالجيزة، لكنه طرد من المحل.

وقد تابعت حلقة (2022/10/25) من برنامج "شبكات" تفاصيل الواقعة التي يستغرب فيها محمد طرده من المطعم رغم تأكيده أنه لم يطلب الوجبة "ببلاش" من دون مقابل، وانتشر الفيديو وأثار تعاطف ونخوة الكثير من المصريين، من بينهم مشاهير نجوم فن وغناء و"شيفات" وطباخون.

ونشر الممثل أحمد العوضي صورة مع عامل النظافة قائلا: مع أخويا محمد الجدع (الشهم). ودعاه لأحد المطاعم ليتشاركا وجبة سمك ومأكولات بحرية قائلا إنه سيبدأ عملا جديدا كسائق.

أما مغني المهرجانات حمو بيكا فكتب "ربنا يوفقك في حياتك وأتمنى أشوفك قريبا ولك عندي مفاجأة كبيرة أوي (جدا) وإن شاء الله تعجبك يا حبيبي يا جدع".

وغردت الشيف هالة فهمي "يا جماعة الخير من فضلكم اللي يعرفه يوصلني بيه وأنا أشهد الله وأشهدكم أنني هأعمل له أحلى كشري فيك يا جمهورية بيدي ووليمة محترمة تليق بمقامك العالي".

وبعد هذا التعاطف والدعم، نشر المطعم مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة لصالة المطعم، ويظهر فيه عامل النظافة وهو يتناول طبق الكشري الذي اشتراه من ماله.

وقد تسبب هذا المقطع بإثارة حيرة الناس، ولم يعودوا يعرفون أين هي الحقيقة؟ "ألم يقل إنه تم طرده وإهانته؟ وهو تناقض في الروايتين".

وبالعودة إلى كلام محمد "الجدع" عندما روى ما حدث معه يلاحظ أنه قال إنه أصر على الأكل في المطعم.

وكان "محمد وكشري التحرير" محط اهتمام مواقع التواصل على الأقل في مصر، حيث تحولت قصته إلى ترند. وتحت هذا الترند قال الناشط رضا هلال "وحتى لو داخل يطلب الأكل ببلاش هو احنا وصلنا لكدا (لهذا) يعني اتمنع الخير فينا أفضل رد عليهم أننا نبطل نأكل من عندهم لحد ما يحترموا الإنسان ويقدروه مهما كان عمله".

وكتب محمد رضوان "التضامن مع الراجل ده بين لنا قد إيه احنا مبنستحملش الظلم .. المفروض المطاعم بتقدم خدمة لكل الناس ملهمش دعوة بيشتغل إيه ولا لابس إيه مادام بيدفع وطلب بكل احترام".

وغرد أحمد مدبولي قائلا "كان يوما أسود يوم محمد دخل يأكل كشري ويوم ما شرين اتجوزت حسام أكتر ترندين فاضيين وفيهم لف ودوران وكلام كتير".

أما إيمان شهبو فكتبت "يا سبحان الله منذ ظهوره وادعائه هذه القصة لم أقتنع بروايته وشككت به أحسست ده من خلال طريقته في سرد القصة. واضح أنه كان يريد لفت الأنظار وتمثيل دور الضحية ليصبح تريند".

وعلق إبراهيم رمضان "إحنا مش هرينا فى الموضوع يومين تلاتة واتبسطنا !! يبقى نشكركم على حسن تعاونكم معنا !! وانتظرونا فى تريند جديد !".