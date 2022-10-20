قاطعتها 10 سنوات وصالحتها فجأة.. ما السر وراء تصالح حماس مع نظام الأسد؟

من المعروف في عالم السياسة أن المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الدول وأن المبادئ تتكيف مع هذه المصالح، ويبدو أنه تحت هذا المنطق أقدمت حركة حماس على مصالحة نظام الأسد بعد قطيعة دانت 10 سنوات،

وتابع برنامج "شبكات" (2022/10/20) حضور وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القصر الجمهوري في دمشق، برئاسة خليل الحية نائب قائد الحركة في غزة، وترحيب الرئيس السوري بشار الأسد بأعضاء الوفد، وكلهم قياديون، مع ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.

وقال الأسد خلال لقائه بممثلي الفصائل الفلسطينية بدمشق إنه رغم الحرب التي تتعرض لها سوريا، فإنها لم تُغير من مواقفها الداعمة للمقاومة بأي شكل من الأشكال.

ووصف الحية لقاءه بالأسد بالتاريخي، وبأنه انطلاقة جديدة للعمل الفلسطيني السوري، ولكن كيف انعكست هذه الزيارة على منصات التواصل العربية؟

وبشأن هذا التطور، قال المغرد عبد الله معروف "أهلنا الكرام أبناء سورية.. نكررها دائماً بلا ملل ولا تعب: أنتم منا ونحن منكم، ودماؤنا ليست أغلى من دمائكم.. فمن وضع يده في يد قاتلكم فلا نرضى عن فعلته مهما فعل أو قال.. فالمبادئ لا تتجزأ".

من جهته كتب الناشط يحيى "الأمور عادت إلى طبيعتها وتم قفل صفحة الخلاف (للأبد) كما تحدث القائد خليل الحية.. احترم قرار حركتك فهي أدرى بمصلحة المقاومة والشعب".

وكتب الناشط عمر مدنية "هل شرح بشار الأسد لوفد حماس كيف قامت شبيحته بقتل الفلسطينيين في حي التضامن بدمشق وكيف رموهم في الحفرة بعد ذلك".

وقال الناشط أحمد المؤيد "سورية العظيمة.. تستقبل اليوم وفد حركة حماس (سامحهم الله) وتطوي صفحة الماضي.. لأن الهدف سامٍ، وقضية الأمة تستاهل التضحية والتسامح، وتوحيد الصفوف".

أما كاظم آل طوفان غرد "بعد اللقاء الدافئ هلا مررتم على أنقاض مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والذي حوله محور المقاولة لكومة خراب؟ هل لكم أن تضعوا أعينكم بعين أسرة وسيم صيام الذي قتلوه ثم حرقوه في مجزرة التضامن؟".

وأرفق تغريدته بصورة تعود للمحاصرين من قبل النظام في مخيم اليرموك وهم ينتظرون تسلم المساعدات الغذائية من الأونروا، والصورة تعود لعام 2014.