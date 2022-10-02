هل تعلم البلطجة من الدراما التفلزيونية.. "سفاح دمياط" بتر بالساطور أيدي جيرانه

اعتدى بلطجي في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط المصرية بالساطور على شاب ووالدته وأصابهما بعاهات وجروح خطيرة بسبب خلافات الجيرة، ونشرت مواقع محلية صورة البلطجي عاري الصدر وحاملا بيده أداة الجريمة علنا.

وسلطت حلقة (2022/10/2) من برنامج "شبكات" الضوء على القضية بعد أن نُقل المصابون إلى مستشفى دمياط، الذي نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن المريض محمد شبانة -من كفر البطيخ- أُحضر إلى المستشفى إثر اعتداء من بلطجي، وقد تم إدخال المريض للطوارئ وإعادة توصيل اليد اليمنى وتثبيت العظام وتوصيل الشريان والأعصاب والأوتار الضامة والباسطة.

أما أم محمد شبانة، فقد ظهرت في مقطع فيديو مبتورة اليد، وتكلمت عن هذا الاعتداء الذي طالها ونجلها من جارهم البلطجي.

وتعليقا على الحادثة، حمّلت جويرية أبو عمار الأعمال الفنية المسؤولية الكاملة، لأنها تروج لمثل هذه الأفعال فقالت "ماذا تنتظرون من الأطفال عندما ترى هؤلاء المجرمين في الشوارع، كلنا مسؤول. والأعمال الفنية جعلت منهم قدوات للشباب".

في حين طالب أحمد العمري بإنزال أقصى عقوبة على مرتكب الجريمة من باب الردع، فكتب "الثورة المعلوماتية من بعض الأسباب التي باتت تُحفّز الجريمة عند الأنفس المريضة الميّالة للإجرام، أمّا الجريمة في حد ذاتها -ككارثة دمياط- فهي موجودة منذ الأزل، إخضاعه لأقصى عقوبة ضرورة لردع غيره عن مثل هذه البشاعات".

وتساءل بدر توما عما جرى للشعب، فغرد: "في إيه (ماذا) بينه وبينهم علشان يعمل فيهم كده! إيه الوحشية دي! (ماذا) جرى لنا أيه؟!".

بدوره، دعا المغرد خالد إلى مقاطعة المسلسلات التي تشجع على مثل هذه الأعمال، فكتب "قاطعوا المسلسلات، أنتم وعائلاتكم صغيركم وكبيركم، أنتم السبب في نجاح مسلسلات البلطجة بالمشاهدة؛ لو مفيش مشاهدة منكم مش هتنجح، مش هيتعمل زيها تاني (لن ينتج مثلها مرة أخرى)".

من جهته، طالب أخو المجني عليه بمحاكمة البلطجي، فتفاعلت وزارة الداخلية المصرية مع التغريدة، وقالت "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلطجي وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق".

وتعرّف البلطجة على أنها سلوك إجرامي عدواني انفعالي واضح وصريح، والبلطجي هو محترف البلطجة. وبإمكانك اعتباره أداة عنف لا محدود، ويجب ألا يحضر في أي مجتمع يحكمه القانون.